Шабнам Гасанова: Пашинян вновь опозорился, попав в затруднительное положение

БАКУ /Trend/ - Одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана является активное сотрудничество с Евросоюзом. Благодаря успешной внешней политике под руководством Президента Ильхама Алиева сегодня Азербайджан является активным участником Восточного партнерства.

Об этом в субботу сказал Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, в документе «Приоритеты партнерства» между Азербайджаном и Европейским союзом подчеркивается приверженность обеих сторон принципам независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.

"Однако, несмотря на все это, Армения оккупировала исторические земли Азербайджана, в результате чего более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. Президент Ильхам Алиев вновь подчеркнул эти вопросы на Саммите стран Восточного партнерства в формате видеоконференции 18 июня. В то время, как глава государства, как всегда, выдвигал убедительные факты и логические аргументы, а главное, демонстрировал истинное лидерство, политическую харизму и этику, премьер Армении Никол Пашинян вновь опозорился, попав в затруднительное положение. Он разоблачил себя необоснованными заключениями и неуместными репликами.

Так как Пашинян начал разговор о Рамиле Сафарове, Президент Ильхам Алиев напомнил ему о Карапетяне, который совершил теракт в парижском аэропорту Орли. Тот факт, что глава азербайджанского государства в очередной раз заставил Пашиняна замолчать на такой престижной видеоконференции, свидетельствует о шаткой репутации армянского премьера как главы государства", - сказала Гасанова.

Она подчеркнула, что Пашинян не только не знает исторических фактов, но и не знает правил использования маски в условиях пандемии.

"Интересно, защищал ли себя Пашинян, который носил маску во время видеоконференции, от вируса лжи? Армянскому премьеру, который был заражен коронавирусом и выздоровел, следует быть уверенным в том, что Азербайджан, проводя успешную внешнюю политику, стал сильнее, и выработал иммунитет против политики лжи Пашиняна.

В то время, когда в сегодняшнем глобализированном мире большинство глав государств и правительств свободно говорят по-английски, премьер-министр Армении во время своего выступления все еще читал текст с бумаги. Разговаривая на английском, он по-прежнему использовал признанное на международной арене название азербайджанского региона «Нагорный Карабах». А в выступлении на армянском языке - слово «Арцах». Это вновь показывает, что все попытки и заявления армянского премьера рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Эта речь «показала» не только «уровень английского» Пашиняна, но и его «уровень» в целом", - заключила Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)