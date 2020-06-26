Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила военнослужащих и ветеранов с Днем вооруженных сил (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила военнослужащих и ветеранов нашей страны в связи с 26 июня - Днем вооруженных сил.
Как сообщает Trend, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.
«Поздравляю всех военнослужащих и ветеранов нашей страны! Желаю каждому крепкого здоровья, нашей Родине – мира и благополучия!», - говорится в поздравлении Первого вице-президента.
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила военнослужащих и ветеранов с Днем вооруженных сил (ФОТО)
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