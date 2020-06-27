МИД Азербайджана: Пусть руководство захватнической Армении будет уверено, что ни одна провокация не останется без ответа

БАКУ /Trend/ - Во время выступления на открытии Н-ской воинской 25 июня этого года Президент Ильхам Алиев без прикрас рассказал о реальной ситуации в Армении, являющейся страной-агрессором, привел конкретные факты, свидетельствующие о глубоком кризисе в этой "независимой" стране, поставил руководство Армении лицом к лицу с горькой правдой.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает в субботу Trend.

"Пусть руководство захватнической Армении будет уверено, что ни одна провокация не останется без ответа", - подчеркнула она.

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