БАКУ /Trend/ - Понятия "народ Нагорного Карабаха" нет, а есть понятие население Нагорно-карабахского региона Азербайджана.

Об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана, сообщает в среду Trend.