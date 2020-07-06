Глава МИД Азербайджана провел встречу с комиссаром ЕС в формате видеоконференции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархельи в формате видеоконференции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Главной темой встречи было обсуждение вопросов двустороннего партнерства между Азербайджаном и ЕС, а также вопрос участия Азербайджана в саммите Восточного партнерства.

В ходе видеоконференции министр иностранных дел Азербайджана с удовлетворением отметил принципиальную позицию ЕС по поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета государств, стороны обменялись мнениями по намеченному на следующий год саммиту стран Восточного партнерства.

Также были обсуждены вопросы связанные с новым двусторонним соглашением между Азербайджаном и ЕС, подчеркнута заинтересованность обеих сторон в подписании данного документа.

Было отмечено, что в ближайшее время стороны продолжат переговоры по соглашению, выражена надежда на достижение продвижения в переговорах.

Стороны также провели обмен мнениями по Соглашению о едином авиационном пространстве, приоритетах сотрудничества, участии Азербайджана в программах ЕС, вопросам отмены виз.

Представители Азербайджана и ЕС обсудили также большие проекты в сферах энергетики и транспортной связи, перспективы их дальнейшего развития.

В заключение встречи был проведен обмен мнениями о проведении Совета сотрудничества ЕС - Азербайджан.

В видеоконференции участвовали руководитель представительства Азербайджана в ЕС и глава представительства ЕС в Азербайджане.

Обе стороны подчеркнули значимость проведения онлайн-обсуждений в условиях глобальной пандемии, договорились об организации встреч и непосредственном общении после окончания пандемии.

(Текст: Кямаля Сеидова.)