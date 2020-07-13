Ответственность за созданную напряженность полностью лежит на руководстве Армении – политолог (версия 2 )

(Первая версия в 10:17)

БАКУ /Trend/ - Ответственность за созданную напряженность полностью лежит на руководстве Армении.

Об этом в понедельник сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, грубо нарушив режим прекращения огня, ВС Армении использовали артиллерийские установки, обстреляв позиции азербайджанской армии в Товузском направлении.

Гасанова отметила, что в то время, когда мир объединился в борьбе с COVİD-19, развитые страны помогают другим государствам, находящимся в тяжелом положении, власть Армении, клянчащая помощь от международных финансовых институтов, полностью утратив социальные связи, прибегла к провокациям: «На фоне все более обостряющихся социально-экономических проблем Армения пытается накалить ситуацию и отвести внимание от трудностей внутри страны. Этими действиями Армения продолжает нарушать Устав ООН и другие международно-правовые обязательства. Это очередное наглядное доказательство того, что Ереван не заинтересован в решении армяно-азербайджанского конфликта путем переговоров».

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском района, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен удар, и он был отброшен назад, понеся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы прапорщик Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший рядовой Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь на 13 июля на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.

В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)