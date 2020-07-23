Глава МИД Азербайджана встретился с послом Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом 23 июля состоялась встреча, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

Поприветствовав турецкого посла, Джейхун Байрамов довел до его сведения, что факт встречи в первую очередь именно с послом Турции носит неслучайный характер, и является проявлением дружественных, братских отношений и стратегического партнерства между двумя странами. Подчеркнув высокий уровень сотрудничества между нашими странами как на уровне глав государств, так и в различных форматах, в других сферах, Джейхун Байрамов выразил уверенность в том, что это сотрудничество будет развиваться и в будущем.

Ссылаясь на телефонную беседу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, глава МИД Азербайджана выразил уверенность в том, что совместные важные проекты и инициативы между двумя странами продолжатся и впредь.

В свою очередь Эркан Озорал отметил наличие возможностей и решимости для расширения взаимодействия в будущем. Сообщив, что считает Азербайджан своей Родиной, турецкий посол довел до сведения министра Джейхуна Байрамова, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу приглашает своего азербайджанского коллегу в Турцию.

Министр в свою очередь с удовлетворением принял приглашение и пообещал, что осуществит этот визит в ближайшее время, как только это будет возможно.

Далее была обсуждена военная провокация, совершенная Арменией в Товузском направлении азербайджано-армянской границы. Турецкий посол выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших в результате этой провокации, и подчеркнул, что горе Азербайджана является горем Турции.

Далее министр Байрамов отметил, что многие государства и международные организации поддержали позицию Азербайджана, а также подчеркнул, что заявления главы Турции, а также МИД и минобороны является наглядным проявлением поддержки братского народа в самые тяжелые моменты.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов также отметил, что в последнее время в отношении дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, а также против мирных демонстрантов в ходе акций, проводимых в зарубежных странах членами азербайджанских общин в связи с военной провокацией Армении, со стороны армянских радикальных сил совершаются крайне агрессивные провокационные действия. Министр напомнил, что согласно Венской Конвенции принимающая страна несет ответственность за обеспечение охраны дипломатических представительств от любого вмешательства или причинения ущерба. Он также не исключил вероятности повторных провокаций против дипломатических представительств Азербайджана.

Затем посол Эркан Озорал отметил, что 28 июля в формате видеоконференции будет проведен Анатолийский дипломатический форум, и передал министру Джейхуну Байрамову письмо с приглашением на данное мероприятие. Министр ответил, что с большим удовлетворением примет участие в работе форума.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, вызывающий взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)