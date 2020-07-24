Али Ахмедов: Азербайджанский народ шаг за шагом продвигается к победе, и под руководством Президента Ильхама Алиева мы ее достигнем

Политика 24 июля 2020 19:08 (UTC+04:00)
Али Ахмедов: Азербайджанский народ шаг за шагом продвигается к победе, и под руководством Президента Ильхама Алиева мы ее достигнем

БАКУ /Trend/ - Нерешенность армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта создала "благодатную" почву для регулярных провокаций Армении. Примером тому могут служить кровавые столкновения, произошедшие 12 июля в результате провокации в Товузском направлении государственной границы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на видеоконференции на тему "Июльские сражения: Уроки героизма и патриотизма", проведенной в Исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал вице-премьер, зампред-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов.

По его словам, вместо того, чтобы продемонстрировать справедливую позицию в связи с происходящими в результате армянской провокации кровавыми столкновениями, отдельные организации, в частности сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпочитают озвучивать взвешенные, сбалансированные заявления. Однако истина заключается в том, что такого рода заявления, фактически, создает эффект тайной поддержки Армении, по сути являющейся агрессором. А это воодушевляет их для совершения новых провокаций. Целью таких провокаций армянской стороны является попытка затянуть справедливое урегулирование конфликта.

"Совершив эту провокацию, Армения продемонстрировала намерение расширить географию конфликта и число его участников. Другое их намерение заключалось в том, что они хотели избавиться от синдрома неудач и бессилия, который возник у низ после Апрельских сражений. Однако сокрушительные удары нашей армии по Армении нисколько не избавили ее от этого синдрома, напротив, под воздействием этих тяжелых ударов, они наверняка очень пожалели, что пошли на эту провокацию. В результате боев вновь было доказано, что наша армия по всем параметрам значительно превосходит армянскую. Это стало очередным уроком для армянской стороны. С другой стороны, бои показали всему миру насколько велик боевой потенциал Азербайджана, и каков он у Армении", - подытожил Он.

Али Ахмедов отметил, что азербайджанский народ шаг за шагом продвигается к победе, и мы добьемся этой победы под руководством Президента Ильхама Алиева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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