Т.н. "Нацсовет" в эти дни еще раз открыто продемонстрировал, что служит армянам - депутат

БАКУ /Trend/ - Антинациональные элементы, объединившиеся вокруг т.н. "Национального совета", еще раз открыто продемонстрировали, что они служат армянскому лобби и армянским спецслужбам. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Джавид Османов.

Османов отметил, что с 12 июля после очередных провокаций против Азербайджана со стороны военно-политического руководства Армении, которая проводит сепаратистскую, фашистскую политику, азербайджанцы во всем мире проводят демонстрации, мирные акции в разных странах и городах мира в поддержку Верховного главнокомандующего и армии Азербайджана и протестуют против армянских провокаций.

"Также наши соотечественники демонстрируют солидарность, собираясь перед посольствами и дипломатическими миссиями нашей страны. Но, к сожалению, антинациональные элементы, которые непосредственно служат Армении, армянской диаспоре, и в частности Али Керимли, Джамиль Гасанли, Видади Искендерли, Севиндж Османгызы, Ганимат Захид и ряд других антинациональных элементов, собравшихся вокруг т.н. "Национального совета", совершают ту же провокацию, которую осуществляет Армения против Азербайджана, контролируются из одного центра и действуют одновременно и совместно с армянами. Они еще раз показали свое истинное лицо!, - сказал депутат.

По его словам, тот факт, что эти антинациональные элементы открыто называют в соцсетях наших соотечественников "хулиганами", утверждая, что азербайджанцы "несут прямую ответственность" за события в Лос-Анджелесе и Бельгии, непосредственно на руку армянам и является предательством в отношении нашей страны, совершаемого на основании приказов Армении и армянской диаспоры. Эти провокации являются неотъемлемой частью фашистской политики Армении, сказал он.

Депутат отметил, что эти антинациональные элементы осуществляют функцию прямой поддержки захватнической Армении.

"Данные антинациональные элементы, не стыдясь и без колебаний, ведут кампанию клеветы и оскорблений против нашего народа. В эти дни азербайджанцы всего мира, поддерживая политику, проводимую азербайджанским государством, демонстрируют солидарность и единство во имя освобождения оккупированных азербайджанских земель. И антинациональные элементы никогда не смогут добиться своих целей. Действиям этих людей должна быть дана правовая оценка, поскольку они открыто продемонстрировали, что служат армянским спецслужбам, армянскому криминальному руководству, армянской террористической организации АСАЛА", - сказал Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев)