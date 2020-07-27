Перед мечетью в Сиднее прошла акция протеста против военных провокаций Армении

БАКУ /Trend/ - Перед мечетью в Сиднее прошла акция протеста против военной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе в Товузском направлении.

Об этом сказал председатель тюркского общества Азербайджан-Австралия Имамеддин Гасымов, сообщает в понедельник Trend.

Согласно информации, участники акции держали в руках флаги Азербайджана и Австралии, фотографии военнослужащих, геройски погибших в боях в Товузском направлении, плакаты с информацией о захватнической политике Армении против Азербайджана.

Во время двухчасовой акции сотни людей, направлявшихся к мечети на пятничный намаз, были проинформированы о захватнической политике и военных провокациях Армении. Они выразили поддержку азербайджанскому государству, решительно осудили захватническую и оккупационную политику Армении.

На пятничном намазе, в котором также участвовал генконсул Турции в Сиднее Билал Аксой, были вознесены молитвы за упокой душ погибших азербайджанских военнослужащих.

(Текст: Кямаля Сеидова)