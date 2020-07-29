Депутат Милли Меджлиса Кёнуль Нуруллаева выступила с заявлением для турецкой прессы

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Кенуль Нуруллаева выступила с заявлением для турецкой прессы, сообщает в среду Trend.

В заявлении затронуты оккупационная политика Армении, провокация на границе, нападение армян на наших соотечественников, совместные азербайджано-турецкие военные учения и вопросы региональной безопасности.

Нуруллаева отметила, что Армения на глазах у всего мира продолжает политику терроризма.

Военная диверсия на границе, обстрел и убийство мирного населения, агрессия в отношении мирных демонстрантов - наших соотечественников в Европе и США, являются составляющими оккупационной политики Армении. Военная провокация, совершенная на границе 12 июля, убийство мирных граждан, агрессивное вмешательство в мирные акции наших соотечественников в Европе и США, насилие - все это элементы захватничесой политики Армении: "Азербайджан неоднократно заявлял о том, что захватническая политика Армении является региональной и глобальной угрозой, и мировое сообщество должно указать агрессору его место. Настало время, когда нужно делать различие между агрессором и стороной, подвергающейся агрессии. Армения должна освободить азербайджанские территории, находящиеся под ее оккупацией на протяжении почти 30 лет, поскольку статус-кво не может продолжаться вечно! Об этом неоднократно заявляли и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Как постоянно подчеркивает Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, Азербайджан никогда не позволит создать на своих землях второе армянское государство".

Коснувшись поддержки Азербайджана Турцией, депутат отметила, что это наглядное подтверждение принципа "одна нация - два государства": "Во всех заявлениях, прозвучавших в устах официальных лиц братской страны во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, выражается поддержка Азербайджану. Особенно хочу подчеркнуть поддержку турецких братьев во время акций наших соотечественников в Европе, проведенных в знак протеста против армянской провокации. Так же нас очень вдохновило участие посла Турции в Чехии Эгемена Багыша в акции, организованной в Праге 24 июля. Для поддержки наших соотечественников Эгемен Багыш пришел к посольству Азербайджана, показав, что он с Азербайджаном. Мы помним его заявления в поддержку территориальной целостности Азербайджана на всех авторитетных платформах, когда Эгемен Багыш был министром Турции по связям с ЕС".

Нуруллаева коснулась и очередных совместных военных учений ВС Азербайджана и Турции. Она сказала, что азербайджано-турецкие отношения развиваются во всех сферах, и эти учения являются наглядным показателем развития, в том числе военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией: "Среди приоритетов - взаимная поддержка интересов на всех платформах, выявление потенциальных угроз безопасности, совместная деятельность для их предотвращения, вклад в обеспечение безопасности и стабильности в мире и регионе, а также проведение совместных военных учений. Поэтому эти военные учения должны расцениваться как показатель развития военного сотрудничества между двумя братскими странами. Они проводятся регулярно. Сегодня Турция - самый значимый военный партнер Азербайджана, о чем свидетельствует и растущее число совместных учений. Так, если в 2013 году в плане было проведение семи учений, то в 2019 году эта цифра выросла вдвое. Как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, характеризуя развитие связей военного сотрудничества между двумя странами: "Наше единство проявляется в каждой сфере, в том числе, углубляется наше сотрудничество в военной сфере. В течение года проводится несколько совместных военных учений".

Депутат подчеркнула, что стороны заинтересованы в совершенствовании сотрудничества в областях военной и оборонной промышленности в рамках общих интересов и целей.

С заявлением можно ознакомиться, пройдя по следующим ссылкам.

https://www.dha.com.tr/dunya/azerbaycan-milletvekili-nurullayeva-siyasi-iliskilerimiz-iki-halkin-iradesini-yansitmaktadir/haber-1784004

https://www.dilekhaber.com/azerbaycan-milletvekili-nurullayeva-siyasi-iliskilerimiz-iki-halkin-iradesini-yansitmaktadir

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )