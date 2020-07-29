Президент Ильхам Алиев в Балакене ознакомился с садоводческим хозяйством Bal meyvə (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 июля в Балакене ознакомился с садоводческим хозяйством Bal meyvə.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев был проинформирован о хозяйстве.