Азербайджанский профессор: Близится наша победа!

БАКУ /Trend/ - Азербайджанских интеллектуалов, работающих во всемирно известных зарубежных университетах, наших соотечественников, раскрывающих миру правду о реалиях страны, можно назвать генералами информационной войны с Арменией на фронтах диаспоры.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, наши интеллектуалы, выступающие в медиа-ресурсах перед широкой аудиторией стран проживания, играют неоценимую роль в продвижении реалий Азербайджана и защите интересов нашей страны. Наши интеллектуалы, которые активизировались в этом направлении после Товузских боев, считают, что недавний акт агрессии со стороны Армении вызвал огромное воодушевление среди 50 миллионов азербайджанцев мира, и укрепил наше национальное единство. Они выразили уверенность в том, что справедливая борьба нашего народа рано или поздно свершиться победой, Армения не останется безнаказанной за все свои преступления против человечности.

Академик Национальной академии наук Украины, доктор юридических наук, профессор Ариф Гулиев считает, что очередная провокация фашистского режима, нападение на приграничный район Азербайджана Товуз, является преступлением против всего человечества:

"Нападение на гражданское население Азербайджана является военным преступлением, поэтому Армения должна быть осуждена, и в отношении этой страны должны быть применены экономические санкции. Эта страна также должна быть лишена политической поддержки своих европейских партнеров и партнеров по ОБСЕ, в противном случае, это будет означать, что Брюссель не хочет защищать миролюбивый Азербайджан, который вносит большой вклад в поддержание региональной стабильности и экономического прогресса в Западной Европе. Азербайджан является единственной страной в Европе, у которой более двадцати процентов суверенной территории находится под оккупацией армянских фашистских вооруженных сил уж более тридцати лет...

Пусть руководство Армении будет уверено, что каждый гражданин Азербайджана славит и поддерживает верность и мужество, проявленные азербайджанской армией на фронте. Потому что позиция Азербайджана - это позиция справедливости, основанная на международном праве.

Пусть Армения, продолжающая свою агрессивную политику и стремящаяся закрепить последствия оккупации международно признанных территорий Азербайджана, будет уверена, что эта политика не сулит ей ничего, кроме бесчестья, упадка и самоуничтожения. Они обязательно понесут наказание за свои действия. Как и в любой другой ситуации с оккупацией, армянская оккупация носит временный характер, и страна будет нести ответственность за все свои незаконные действия", - сказал Гулиев.

По словам нашего соотечественника, работающего в Турции, доктора медицинских наук, профессора Адиля Аллахвердиева, насколько бы тяжелыми не были Товузские бои, которые привели к гибели высокопоставленных офицеров и солдат армии Азербайджана, они фактически являются блистательным триумфом Азербайджана, национальной армии, нашего народа и всех азербайджанцев мира.

После этих событий живущие в Азербайджане и разбросанные по всему миру азербайджанцы, собрали волю в кулак, и теснее сплотились вокруг нашего Верховного Главнокомандующего и государства. Армения не смогла достичь таких поставленных целей, как срыв мирных переговоров посредством оккупации какой-либо местности или высот путем нарушения государственной границы, а также вовлечение в процесс различных политико-экономических организаций, членами которых она является. Тот факт, что армия Азербайджана продемонстрировала даже большую решимость, чем во время Апрельских сражений, крайне воодушевил 50-миллионый азербайджанский народ, и подтолкнул его к национальному единству. Шаги, предпринятые нашими соотечественниками в различных странах мира для доведения до мирового сообщества фактов армянской агрессии, ускорили и без того стремительно надвигающийся конец оккупационной политики Армении, и ее фантазий в связи с оккупированными территориями Азербайджана. Уверен, что единство азербайджанского народа с государством и армией еще больше приблизил наш день победы. Ближайшая победа - наша победа", - сказал Адиль Аллахвердиев.

Живущий в Лондоне азербайджанский юрист Рауф Халилов также однозначно осуждает провокации Армении против Азербайджана, и убийства невинных людей.

"Провокация Армении против Азербайджана и азербайджанцев, обстрел и убийство мирных жителей являются преступлениями. Руководство Армении должно быть привлечено к ответственности за эти преступления. Хотя мы живем за границей, все наши помыслы и молитвы с Азербайджаном. Я преклоняюсь перед памятью наших погибших солдат и ​​офицеров, разделяю горе их семей", - сказал Халилов.

Профессор Восточно-Средиземноморского университета Турецкой Республики Северного Кипра Агамирза Баширов сказал, что с болью в сердце и горечью встретил новость о том, что подразделения вооруженных сил Армении, нарушив государственную границу Азербайджана в направлении Товузского района в период, когда весь мир ведет ожесточенную борьбу с пандемией коронавируса, открыли огонь в направлении Азербайджана, в результате чего погибли мирные жители и военнослужащие азербайджанской армии.

"Мы решительно осуждаем агрессивные действия армянских вооруженных сил, выражаем соболезнования семьям погибших. Этот конфликт должен быть урегулирован, несправедливость в отношении Азербайджана должна быть устранена. Азербайджан желает перемирия, мира в регионе. Мы со всеми нашими соседями желаем жить в условиях мира, вместе двигаться к всеобщему благосостоянию", - сказал Баширов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)