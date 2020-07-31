Азербайджанский профессор: Близится наша победа!

Политика 31 июля 2020 14:19 (UTC+04:00)
Азербайджанский профессор: Близится наша победа!

БАКУ /Trend/ - Азербайджанских интеллектуалов, работающих во всемирно известных зарубежных университетах, наших соотечественников, раскрывающих миру правду о реалиях страны, можно назвать генералами информационной войны с Арменией на фронтах диаспоры.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, наши интеллектуалы, выступающие в медиа-ресурсах перед широкой аудиторией стран проживания, играют неоценимую роль в продвижении реалий Азербайджана и защите интересов нашей страны. Наши интеллектуалы, которые активизировались в этом направлении после Товузских боев, считают, что недавний акт агрессии со стороны Армении вызвал огромное воодушевление среди 50 миллионов азербайджанцев мира, и укрепил наше национальное единство. Они выразили уверенность в том, что справедливая борьба нашего народа рано или поздно свершиться победой, Армения не останется безнаказанной за все свои преступления против человечности.

Академик Национальной академии наук Украины, доктор юридических наук, профессор Ариф Гулиев считает, что очередная провокация фашистского режима, нападение на приграничный район Азербайджана Товуз, является преступлением против всего человечества:

"Нападение на гражданское население Азербайджана является военным преступлением, поэтому Армения должна быть осуждена, и в отношении этой страны должны быть применены экономические санкции. Эта страна также должна быть лишена политической поддержки своих европейских партнеров и партнеров по ОБСЕ, в противном случае, это будет означать, что Брюссель не хочет защищать миролюбивый Азербайджан, который вносит большой вклад в поддержание региональной стабильности и экономического прогресса в Западной Европе. Азербайджан является единственной страной в Европе, у которой более двадцати процентов суверенной территории находится под оккупацией армянских фашистских вооруженных сил уж более тридцати лет...

Пусть руководство Армении будет уверено, что каждый гражданин Азербайджана славит и поддерживает верность и мужество, проявленные азербайджанской армией на фронте. Потому что позиция Азербайджана - это позиция справедливости, основанная на международном праве.

Пусть Армения, продолжающая свою агрессивную политику и стремящаяся закрепить последствия оккупации международно признанных территорий Азербайджана, будет уверена, что эта политика не сулит ей ничего, кроме бесчестья, упадка и самоуничтожения. Они обязательно понесут наказание за свои действия. Как и в любой другой ситуации с оккупацией, армянская оккупация носит временный характер, и страна будет нести ответственность за все свои незаконные действия", - сказал Гулиев.

По словам нашего соотечественника, работающего в Турции, доктора медицинских наук, профессора Адиля Аллахвердиева, насколько бы тяжелыми не были Товузские бои, которые привели к гибели высокопоставленных офицеров и солдат армии Азербайджана, они фактически являются блистательным триумфом Азербайджана, национальной армии, нашего народа и всех азербайджанцев мира.

После этих событий живущие в Азербайджане и разбросанные по всему миру азербайджанцы, собрали волю в кулак, и теснее сплотились вокруг нашего Верховного Главнокомандующего и государства. Армения не смогла достичь таких поставленных целей, как срыв мирных переговоров посредством оккупации какой-либо местности или высот путем нарушения государственной границы, а также вовлечение в процесс различных политико-экономических организаций, членами которых она является. Тот факт, что армия Азербайджана продемонстрировала даже большую решимость, чем во время Апрельских сражений, крайне воодушевил 50-миллионый азербайджанский народ, и подтолкнул его к национальному единству. Шаги, предпринятые нашими соотечественниками в различных странах мира для доведения до мирового сообщества фактов армянской агрессии, ускорили и без того стремительно надвигающийся конец оккупационной политики Армении, и ее фантазий в связи с оккупированными территориями Азербайджана. Уверен, что единство азербайджанского народа с государством и армией еще больше приблизил наш день победы. Ближайшая победа - наша победа", - сказал Адиль Аллахвердиев.

Живущий в Лондоне азербайджанский юрист Рауф Халилов также однозначно осуждает провокации Армении против Азербайджана, и убийства невинных людей.

"Провокация Армении против Азербайджана и азербайджанцев, обстрел и убийство мирных жителей являются преступлениями. Руководство Армении должно быть привлечено к ответственности за эти преступления. Хотя мы живем за границей, все наши помыслы и молитвы с Азербайджаном. Я преклоняюсь перед памятью наших погибших солдат и ​​офицеров, разделяю горе их семей", - сказал Халилов.

Профессор Восточно-Средиземноморского университета Турецкой Республики Северного Кипра Агамирза Баширов сказал, что с болью в сердце и горечью встретил новость о том, что подразделения вооруженных сил Армении, нарушив государственную границу Азербайджана в направлении Товузского района в период, когда весь мир ведет ожесточенную борьбу с пандемией коронавируса, открыли огонь в направлении Азербайджана, в результате чего погибли мирные жители и военнослужащие азербайджанской армии.

"Мы решительно осуждаем агрессивные действия армянских вооруженных сил, выражаем соболезнования семьям погибших. Этот конфликт должен быть урегулирован, несправедливость в отношении Азербайджана должна быть устранена. Азербайджан желает перемирия, мира в регионе. Мы со всеми нашими соседями желаем жить в условиях мира, вместе двигаться к всеобщему благосостоянию", - сказал Баширов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Военврач Главного клинического госпиталя ВС Азербайджана скончался от COVİD-19
Военврач Главного клинического госпиталя ВС Азербайджана скончался от COVİD-19
Азербайджанский профессор: Близится наша победа!
Азербайджанский профессор: Близится наша победа!
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла
Loading Bars
Лента новостей
ProBusiness о реализации контрактов с «Туркменнебит» на поставки бурильных труб Энергетика 14:34
Дружеские шаржи Гасана Ахвердиева на азербайджанских композиторов и музыкантов (ФОТО) Культура 14:32
Посольство Саудовской Аравии в Туркменистане объявляет тендер на строительство навесов Тендеры 14:24
Россия экспортировала большой объем растительных масел в Туркменистан Бизнес 14:22
Военврач Главного клинического госпиталя ВС Азербайджана скончался от COVİD-19 Общество 14:22
Азербайджанский профессор: Близится наша победа! Политика 14:19
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла Общество 14:11
На реконструкцию системы водоснабжения и канализации города Балакен выделен 1 млн манатов Политика 14:03
Завтра в Баку вновь пройдет масштабная дезинфекция Общество 13:58
Выделены средства на улучшение обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворение потребностей населения в питьевой воде в Балакене Политика 13:46
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на проведение измерительных работ Тендеры 13:41
Минобороны: Азербайджанская армия даст достойный ответ на любые провокации армянской стороны Политика 13:40
В Туркменистане больше людей стало пользоваться услугой интернет-банкинга Финансы 13:33
Туркменистан импортировал из ЕАЭС крупные партии риса Бизнес 13:24
Для расширения инфраструктурных возможностей Центра Службы “ASAN” в Балакене выделены 3 млн манатов - Распоряжение Политика 13:12
В Балакенском районе будет построена новая школа - Распоряжение Политика 13:09
Президент Ильхам Алиев позвонил первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву Политика 12:58
В Туркменистане завершается строительство нового предприятия по производству ковров Бизнес 12:48
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Исмаиллы Политика 12:48
Туркменский производитель медикаментов наращивает производство йода Бизнес 12:41
Опубликован прогноз по экспорту Лордеганской нефтехимической компании Ирана Энергетика 12:41
На строительство нового моста на пересечении автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала с рекой Агсу выделено 15 млн манатов Политика 12:30
Выделены средства на строительство Центра творчества, выставок и продаж «Дом DOST» в Исмаиллы - Распоряжение Политика 12:30
МВФ дал оценку влиянию COVID-19 на экономику Грузии Бизнес 12:28
В Азербайджане значительно выросли пенсии Общество 12:23
Президент Ильхам Алиев выделил 1 млн манатов на строительство нового школьного здания в Исмаиллы Политика 12:18
Казахстан предлагает инвесторам наиболее благоприятные условия среди горнодобывающих стран Бизнес 12:12
В Азербайджан прибыли самолеты F-16 ВВС Турции для участия в учениях TurAz Qartalı-2020 (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:55
Беларусь становится одним из крупнейших экспортеров сахара в Узбекистан Бизнес 11:49
Фонд Гейдара Алиева раздал малообеспеченным семьям по случаю праздника Гурбан праздничные паи (ФОТО) Общество 11:40
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией на официальной странице в Facebook в связи с праздником Гурбан (ФОТО) Политика 11:38
Назначен директор НИИ медицинской профилактики им. Вели Ахундова (ФОТО) Общество 11:37
Турция стала активным участником биржи Туркменистана Туркменистан 11:33
В Туркменистане рассмотрены вопросы вступления в ВТО Туркменистан 11:32
Россия значительно увеличила поставки белого сахара в Узбекистан Бизнес 11:26
В трех районах Баку ограничена подача воды Общество 11:12
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 11:09
Минобороны: Отдельная общевойсковая армия Нахчывана приняла адекватные меры в ответ на действия армянской стороны Нагорно-карабахский конфликт 11:08
МИД: Азербайджан продолжает опираться на Хельсинкский заключительный акт в стремлении восстановить свою территориальную целостность Политика 11:03
Цена азербайджанской нефти падает Энергетика 10:50
В Азербайджане состоялся праздничный намаз в связи с Гурбан байрамы Общество 10:39
Baku Network: Оккупация Арменией территорий Азербайджана в Google maps Политика 10:36
Золото в Азербайджане дорожает (ОБЗОР) Финансы 10:23
Евро дорожает к манату (ОБЗОР) Финансы 10:16
ВС Армении 49 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:14
Полиция Лос-Анджелеса разоблачила ложь армянского лобби (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:12
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 10:07
Казахстан и Россия экспортировали большой объем овощей в Туркменистан Бизнес 09:56
Где и почем в Азербайджане можно приобрести мясо жертвенного скота - СПИСОК Общество 09:48
ЗАО AzerGold обеспечило несколько сёл в Азербайджане питьевой водой (ФОТО) Общество 09:40
Азербайджан значительно сократил экспорт во Францию Бизнес 09:35
АБР: Пандемия COVID-19 значительно влияет на домохозяйства, малые предприятия Грузии Бизнес 09:24
АБР ожидает ускорения экономического роста в 2021 году в Грузии Бизнес 09:24
В начале августа в Азербайджане ожидаются грозы - прогноз Общество 09:24
В небе Нью-Йорка реяла надпись "Карабах — это Азербайджан!" (ФОТО) Политика 09:17
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан (ФОТО) Политика 09:14
Ураган Isaias сформировался у побережья Багамских островов В мире 09:00
Не менее девяти человек погибли в результате ракетного обстрела в Афганистане Другие страны 08:55
Bloomberg: Facebook может получить право на показ музыкальных клипов ИКТ 08:42
Ибрагимович решил остаться в «Милане» Спорт 08:33
В Китае выявили еще 138 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 08:25
Работы по проекту модернизации ПО "Азеркимья" практически завершены Энергетика 08:23
Президент Филиппин продлил общий карантин в Маниле и 12 городах страны до 15 августа Другие страны 08:14
Пилот «Формулы-1» заражен коронавирусом Спорт 08:04
Си Цзиньпин объявил о завершении формирования национальной навигационной системы Beidou Другие страны 07:54
Число заразившихся коронавирусом в Казахстане приближается к 90 тысячам Казахстан 07:46
В Пентагоне назвали Китай и Россию соперниками США с ядерным потенциалом США 07:43
Мусави: экономические связи Ирана с Азербайджаном довольно динамично развиваются Экономика 07:30
Болельщики вернутся на стадионы Грузии с 31 июля Грузия 07:15
США намерены окончательно вывести свои войска из Афганистана к маю 2021 года США 07:02
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone США 06:45
В Колумбии обнаружили легкий самолет, пропавший на юге страны (Обновлено) Другие страны 06:31
Twitter усилил меры безопасности после хакерской атаки В мире 06:12
Во Франции пять человек пострадали в результате лесного пожара Европа 05:58
Болсонару признался, что принимает антибиотики в связи с подозрением на инфекцию Другие страны 05:41
Сыгравший главную роль в сериале «Во все тяжкие» актер переболел коронавирусом США 05:23
Рассекречены новые смартфоны Nokia ИКТ 05:09
Специалисты NASA подтвердили исправность марсохода Perseverance США 04:51
Президент Ильхам Алиев: Мы уже создали устойчивую экономику, граждане Азербайджана не ощутили даже падения цен на нефть Политика 04:18
Президент Ильхам Алиев: Наряду с усилиями государства, многое зависит от деятельности врачей, их роль – решающая Политика 04:12
Президент Ильхам Алиев: Ни один социальный проект не сокращается и не будет сокращен Политика 04:07
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время первостепенным вопросом для нас являются здоровье людей, их жизнь Политика 04:05
Президент Ильхам Алиев: До получения вакцины нам придется смириться с этой ситуацией Политика 04:00
Трамп призвал продлить мораторий на выселение граждан США из съемного жилья за неуплату США 03:57
Президент Ильхам Алиев: Все мы очень хотим, чтобы карантинный режим поскорее завершился, чтобы мы как можно скорее вернулись к привычному образу жизни Политика 03:56
Президент Ильхам Алиев: Мы с первых дней держим болезнь под контролем Политика 03:52
Президент Ильхам Алиев: Мобилизовав в короткий срок все возможности, мы демонстрируем еще большую готовность в борьбе с COVID Политика 03:48
Президент Ильхам Алиев: По количеству тестов на душу населения мы занимаем одно из передовых мест в мире Политика 03:43
Президент Ильхам Алиев: В результате функционирования дополнительно шести больниц модульного типа у нас появляется примерно 6-тысячный коечный фонд Политика 03:37
СМИ: «Манчестер Сити» давал ложные показания в CAS Спорт 03:36
Apple сообщила о росте квартальной выручки и прибыли Финансы 03:12
Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США США 02:53
Обама призвал сделать Пуэрто-Рико и округ Колумбия отдельными штатами США США 02:36
Выручка Facebook выросла во втором квартале на 11% по сравнению с 2019 годом ИКТ 02:19
Регулярный сезон НБА возобновляется в Disney World после коронавирусной паузы Спорт 02:07
Президент Ильхам Алиев: Армения сегодня находится в растерянности, предпринимает ошибочные шаги Политика 01:54
Помпео: США и ЕС работают над стандартами ответственного поведения в киберпространстве США 01:54
Президент Ильхам Алиев: Отбросы Сороса не могут стать союзниками ОДКБ Политика 01:51
Президент Ильхам Алиев: Мы вернемся на родные земли и создадим в наших городах, которые сегодня находятся под оккупацией, центры ASAN xidmət Политика 01:47
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не вели переговоров о предоставлении независимости «Нагорно-Карабахской республике» Политика 01:41
Все новости