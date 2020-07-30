Глава МИД Азербайджана встретился с послом США (ФОТО)

БАКУ /Тrend/ - Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества во многих областях, в том числе, в сфере энергетики, работу Комиссии экономического партнерства Азербайджан-США, сотрудничество по вопросам глобальной безопасности, солидарность в борьбе с эпидемией COVİD-19 и другие.

Министр .Байрамов проинформировал посла об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, в том числе, о последней военной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе, целях этой агрессии, которая была заранее спланирована Арменией, о том, что в результате погибло гражданское лицо.

Было подчеркнуто, что Азербайджан является сторонником продолжения переговоров по урегулированию конфликта, однако эти переговоры должны проводиться по существу.

Посол поздравил Байрамова с назначением на должность, пожелал ему успехов в работе, а также передал поздравления в связи с праздником Гурбан.

Было отмечено, что Азербайджан является важным партнером для США и стороны имеют ряд общих интересов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)