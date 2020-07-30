Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с послом Германии в Азербайджане (ФОТО)

Политика 30 июля 2020 20:26 (UTC+04:00)
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с послом Германии в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Германии в Азербайджане Вольфганга Манига.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями касательно развития сотрудничества между Азербайджаном и Германией по ряду сфер, в том числе экономической, торговой, гуманитарной и культурной.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника об оккупационной политике Армении, которая является угрозой безопасности в регионе, последней военной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе двух государств, а также о текущей ситуации в регионе. Было отмечено, что противоречивые заявления и действия руководства Армении, а также последняя спланированная провокация являются серьезным ударом для переговоров по мирному урегулированию конфликта. Подчеркнув, что Азербайджан поддерживает переговоры по существу, направленные на конкретный результат, министр отметил, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий и переговоры должны служить именно устранению последствий оккупации.

Посол Вольфганг Маниг выразил признательность за радушный прием, и передал поздравительное письмо, адресованное Джейхуну Байрамову министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Была выражена уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами в различных областях будут развиваться и в дальнейшем.

Стороны также обменялись мнениями касательно других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с послом Германии в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с послом Германии в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с послом Германии в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с послом Германии в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с послом Германии в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с послом Германии в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с послом Германии в Азербайджане (ФОТО)
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с послом Германии в Азербайджане (ФОТО)
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