В России с большой тревогой восприняли недавнее обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана - МИД РФ

БАКУ /Trend/ - В России с большой тревогой восприняли недавнее обострение ситуации на границе дружественных нам Армении и Азербайджана. Убеждены, что многолетний нагорно-карабахский конфликт, как и любые другие разногласия на международной арене, необходимо решать исключительно мирными средствами, путем дипломатических переговоров. Нашу позицию неизменно разделяют сопредседатели Минской группы ОБСЕ – США и Франция, а также в ООН, СНГ и в других международных организациях.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказал заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев в ходе брифинга 30 июля 2020 года.



По его словам, российское руководство предприняло все необходимые усилия для недопущения дальнейшей эскалации, в том числе посредством оперативного взаимодействия с ключевыми партнерами в регионе.

"В ходе недавних телефонных переговоров министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с азербайджанским и армянским коллегами мы в очередной раз получили заверения в поддержке подобного подхода со стороны Баку и Еревана.



Предметно обсудили с турецкой стороной текущую ситуацию в Закавказье и конкретно в нагорно-карабахском урегулировании на уровне глав государств 27 июля и министров иностранных дел – 23 июля. Обоюдно констатировали серьезную озабоченность опасным развитием событий в регионе. Россия и Турция исходят из безальтернативности политико-дипломатического решения имеющихся проблем на основе принципов международного права в интересах народов Азербайджана и Армении", - отметил Зайцев.



По его словам, российская сторона настроена и впредь совместно с партнерами, в том числе с Турцией, работать в целях купирования нового витка напряженности, стабилизации общей обстановки в Закавказье, активно содействовать налаживанию политического диалога между Ереваном и Баку.