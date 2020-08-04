В праздничные дни для участвующих в учениях в Азербайджане военнослужащих был организован отдых (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В праздничные и выходные дни для военнослужащих Вооруженных сил Турции, участвующих в азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учениях с боевой стрельбой, был организован плодотворный отдых, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Военнослужащие Вооруженных сил Турции посетили историко-культурные места Нахчыванской Автономной Республики, религиозно-культурный комплекс «Асхаби-Кахф», озеро Батабат, Шахбузский государственный природный заповедник.

Во время прогулки турецкие военнослужащие ознакомились с социальными и бытовыми условиями личного состава, вооружением и военной техникой воинской части Отдельной общевойсковой армии, пообедали с азербайджанскими солдатами.

(Текст: Турал Гараджаев)