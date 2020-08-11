В Азербайджане будет отмечаться 100-летие Ахмедии Джабраилова - распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о проведении 100-летия Ахмедии Джабраилова.

В распоряжении говорится, что в сентябре 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения отважного сына азербайджанского народа, видного представителя движения антифашистского сопротивления во время Второй мировой войны, легендарного партизана Ахмедии Микаил оглу Джабраилова.

Согласно распоряжению, министерству иностранных дел, министерству обороны, министерству культуры и министерству образования поручено совместно подготовить и осуществить план мероприятий по случаю 100-летнего юбилея легендарного партизана Ахмадии Джабраилова.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.