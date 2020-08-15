Радикалы кормятся армянским хлебом, а унижают свой народ - депутат

Политика 15 августа 2020 13:24 (UTC+04:00)
Радикалы кормятся армянским хлебом, а унижают свой народ - депутат

БАКУ /Trend/ - По логике Джамиля Гасанли получается, что другие народы и грамотнее, и умнее нас?! Хорошо, что небезыизвестный видеоролик онлайн-заседания Нацсовета был опубликован. Наше общество оценило уровень этих людей, узнало и их отношение к народу.

Об этом сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан", депутат Милли Меджлиса (парламент) Сиявуш Новрузов.

Он с сожалением отметил, что рассчитывая на мандат и голоса людей, подобные личности крайне низкого мнения о своем народе.

"Эту ненормальную идею высказывает человек, мнящий себя историком. На самом деле он лже-историк. В то время, когда Азербайджан, этот народ, основал демократическую республику, многие страны не имели независимой государственности. Когда женщинам дали право голоса в Азербайджане, всего этого не было в Америке, где они теперь скрываются и получают гранты. Вам ли унижать свой народ, за кусок хлеба, брошенный по ту сторону океана?!", - задается вопросом Сиявуш Новрузов.

Он подчеркнул, что фактором, раздражающим общественность стал не только эпитет Джамиля Гасанли "несознательные люди", не остались незамеченными и другие недостойные поступки.

"Короче говоря, там собрались безнравственные, недостойные люди. Поскольку ранее их совещания проходили за закрытыми дверями, люди не видели их истинную суть. Теперь, благодаря таким беседам посредством онлайн-конференций их уровень развития, рамки "приличий" стали известны общественности. Это не первый раз, когда они демонстрируют агрессию по отношению к нашему народу. В прошлый раз Гюльтекин Гаджибейли заявила, что преодоление пандемии не соответствуют их интересам, так как недовольство людей растет. Она, будто не понимает, что люди теряют близких из-за этого вируса. Все хотят скорейшей победы над этой болезнью, а эти элементы - чтобы народ подольше оставался в такой ситуации. Они оскорбительно шутят, грязно троллят. Причина предельно ясна. Радикалы кормятся армянским хлебом, унижая при этом свой народ. Разумеется, в таком случае они должны служить интересам армян и выполнять задания вражеских идеологов", - подчеркнул Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что ни один из представителей радикальной оппозиции не возвысил голос протеста когда в Нагорном Карабахе были проведены так называемые "выборы".

"Наоборот, во время событий в Товузском районе они начали вбрасывать лозунги против Азербайджана, организовали акцию. Предводителем всех этих элементов, их духовным отцом является Ариф Юнус. Это он распределяет все гранты, раздает грязные деньги", - сказал Сиявуш Новрузов.

Он добавил, что представители общественности, будь то интеллигенция, ученые, депутаты, политические партии, рядовые граждане должны отреагировать на такое анормальное поведение.

Сиявуш Новрузов также прокомментировал тот факт, что ни ПНФА, ни другие радикальные оппозиционеры не отреагировали на эти анормальные поступки Джамиля Гасанли, посчитав это естественным.

"В этой партии не осталось ни одного свободомыслящего, нормального человека. Былые функционеры, активные "фронтовики" уже разбежались. Вообще нет никого, кто был во времена Эльчибея. Большинство представителей этой партии - это блоггеры Али Керимли, его армия "троллей". А эти группы зависимы, что исключает противодействие Джамилю Гасанли. Одним словом, представители "Национального совета" и горстка членов ПНФА совместно действуют в виртуальном мире, поскольку реального у них попросту нет", - подытожил Сиявуш Новрузов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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