Внесены изменения в Положения о "Службе ASAN" и министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в указы "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана" №706 от пятого сентября 2012 года, "О некоторых мерах в связи с усовершенствованием управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий в Азербайджане" №1785 от 12 января 2018 года и "Об утверждении "Правил формирования, ведения, интеграции и архивации государственных информационных ресурсов и систем" и некоторых мерах в связи с электронным правительством" №263 от 12 сентября 2018 года.

Согласно указу, внесены дополнения и изменения в утвержденное указом Президента Азербайджана №706 от пятого сентября 2012 года "Положение о Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана" и утвержденное указом Президента Азербайджана №1785 от 12 января 2018 года "Положение о министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана".

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