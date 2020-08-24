Командующий ВМС Азербайджана: «Кубок моря» служит укреплению мира и обеспечению безопасности на Каспии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Уже четыре года, по договоренности между министерствами обороны Азербайджана и России, на базе ВМС Азербайджана в Баку проводится конкурс «Кубок моря».

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал журналистам командующий ВМС Азербайджана, контр-адмирал Субхан Бекиров, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что хотя в конкурсе не участвуют Иран и Казахстан, морские силы Азербайджана и России, несмотря на пандемию, решили его провести: «Конкурс состоит из шести этапов – артиллерийские стрельбы по морским целям, артиллерийские стрельбы по воздушным целям, артиллерийские стрельбы по плавающим минам, борьба на выносливость в береговом учебно-тренировочном комплексе, использование спасательных средств, морские навыки».

По словам контр-адмирала, в конкурсе будут участвовать два судна - малый артиллерийский корабль «Махачкала» (Россия) и сторожевой корабль G-122 (Азербайджан): «Проведение конкурса «Кубок моря» служит укреплению мира, развитию дружественных связей и обеспечению безопасности на Каспии.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)