Правление ПЕА приняло отставку Сиявуша Новрузова
БАКУ /Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) приняла отставку заместителя исполнительного секретаря партии Сиявуша Новрузова, сообщает во вторник Trend со ссылкой на партию.
Ранее Новрузов обратился в правление ПЕА в связи с отставкой с этой должности.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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