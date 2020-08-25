Правление ПЕА приняло отставку Сиявуша Новрузова

БАКУ /Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) приняла отставку заместителя исполнительного секретаря партии Сиявуша Новрузова, сообщает во вторник Trend со ссылкой на партию.

Ранее Новрузов обратился в правление ПЕА в связи с отставкой с этой должности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)