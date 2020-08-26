Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин в среду направил Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения.

Как настоящий друг России Вы вносите существенный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами. Убежден, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться во всех областях на благо российского и азербайджанского народов.

От души желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Прошу передать сердечный привет Вашей семье", - говорится в поздравительном письме Президента России.