В Азербайджане продолжается Конкурс "Кубок моря" (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Продолжается Конкурс "Кубок моря", проводимый в территориальных водах Азербайджана в рамках "Армейских международных игр - 2020".
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, во время конкурса команды продемонстрировали свои навыки и способности, выполнив упражнения "Артиллерийская стрельба по плавучей мине", "Артиллерийская стрельба по малоразмерной морской цели" и "Борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе".
По итогам трех туров конкурса решением международной судейской бригады команды Азербайджана и России набрали одинаковое количество баллов.
Конкурс "Кубок моря" продолжится до пятого сентября.
(Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Kawasaki Heavy Industries Ltd и "Туркменгаз" обсудили ход строительства завода про производству бензина
Судостроительно-судоремонтный завод «Балкан» Туркменистана произвел ремонтные работы различной сложности
Аппарат омбудсмена: Информация о приостановлении деятельности Сабины Алиевой не соответствует действительности
В отношении экс-главврача Клинического медцентра № 1 расследование не ведется - Генпрокуратура Азербайджана
Пандемия способствовала открытию новых логистических возможностей поставок "Нэфис Косметикс" в Туркменистан