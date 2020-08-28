В Азербайджане продолжается Конкурс "Кубок моря" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается Конкурс "Кубок моря", проводимый в территориальных водах Азербайджана в рамках "Армейских международных игр - 2020".

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, во время конкурса команды продемонстрировали свои навыки и способности, выполнив упражнения "Артиллерийская стрельба по плавучей мине", "Артиллерийская стрельба по малоразмерной морской цели" и "Борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе".

По итогам трех туров конкурса решением международной судейской бригады команды Азербайджана и России набрали одинаковое количество баллов.

Конкурс "Кубок моря" продолжится до пятого сентября.

(Текст: Турал Гараджаев)