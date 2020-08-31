Участники конкурса "Кубок моря" провели в Баку товарищеские встречи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Участники конкурса "Кубок моря", проводимого в Баку, провели товарищеские встречи по волейболу и мини-футболу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны.

Азербайджанская команда, обыграв по волейболу российских военных моряков со счетом 3:0, в соревновании по мини-футболу проиграла со счетом 3:2.

Победителям были вручены кубки, медали почетные грамоты и подарки.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)