Азербайджанские танкисты вышли в финал конкурса "Танковый биатлон" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские танкисты, участвующие в конкурсе "Танковый биатлон", проводимый в рамках соревнований "Международные армейские игры-2020", вышли в финал, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
В финале, который состоится 5 сентября, азербайджанские танкисты будут соревноваться с командами России, Китая и Беларуси.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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