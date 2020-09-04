В Баку состоялась церемония закрытия конкурса "Кубок моря" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках соревнований "Международные армейские игры-2020" состоялась церемония закрытия конкурса, проведенного в территориальных водах Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В мероприятии приняли участие замминистра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, и.о. замминистра обороны по материально-техническому снабжению генерал-лейтенант Низам Османов, первый замминистра обороны России генерал армии Руслан Цаликов и другие гости.

Автор сценария и ведущий мероприятия заслуженный деятель искусств, полковник Абдулла Гурбани поприветствовал участников мероприятия.

Председатель Оргкомитета конкурса "Кубок моря", генерал-лейтенант Османов рассказал о ходе и результатах конкурса.

После демонстрации видеоролика об Азербайджане и "Кубке моря" были внесены кубок победителя и государственные флаги команд, участвовавших в конкурсе.

Победившим командам были вручены кубок, медали и ценные подарки.

Были исполнены государственные гимны Азербайджана и России, разделивших первенство в соревновании, с одинаковым количеством очков.

Выступая, генерал армии Цаликов выразил признательность руководству Азербайджанского государства за высокий уровень организации конкурса и гостеприимство.

Выступив с заключительной речью на мероприятии, генерал-лейтенант Велиев подчеркнул, что конкурс служит знакомству военных моряков прикаспийских государств, укреплению взаимоотношений и сотрудничества, товарищеской среды между военными, передал поздравления министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, и объявил конкурс закрытым.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)