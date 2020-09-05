Министр обороны Азербайджана наблюдал за финальным этапом конкурса «Танковый биатлон» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов наблюдал за финальным этапом конкурса «Танковый биатлон», который состоялся 5 сентября на военном полигоне Алабино в Подмосковье.
Об этом сообщает Trend со ссылкой министерство обороны.
Азербайджанские танкисты, которые в первом дивизионе состязались с командами России, Беларуси и Китая, успешно выступили в финале.
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