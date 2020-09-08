Международная поддержка инициатив Президента Ильхама Алиева — показатель доверия к Азербайджану – Эльчин Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Движение неприсоединения, созданное рядом государств в годы «холодной войны», чтобы не быть привлеченными к противостоянию между двумя военно-политическими полюсами, стало одним и важных многосторонних механизмов, участвующих в регулировании международных отношений в современное время.

Об этом во вторник сказал Trend профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, доктор политических наук Эльчин Ахмедов.

Ахмедов отметил, что одним из основных принципов создания и деятельности Движения неприсоединения является то, что оно играет роль форума для сотрудничества между его членами. Принципы членства в организации, созданной в 1961 году, реализуются по Бандунгским принципам, которые были приняты в индонезийском Бандунге в 1955 году: «Получив единогласную поддержку стран-членов организации 26 мая 2011 года, Азербайджан был принят в полноправные члены Движения неприсоединения. За более чем 9 лет членства в Движении Азербайджан возросла информированность более широких кругов международной общественности о нагорно-карабахском конфликте, в документах организации постоянно отражается поддержка позиции урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности страны».

Профессор напомнил, что на XVII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения, проведенном в 2016 году, было принято решение о проведении очередного саммита в Баку, принято единогласное решение о председательстве Азербайджана в 2019-2022 годах: «На XVIII саммите Движения неприсоединения, проведенном 25-26 октября 2019 года в Баку, участвовали главы государств и правительств около 60 стран, руководители международных организаций, представители порядка 160 стран и международных организаций в целом: «На этом саммите Президент Ильхам Алиев заявил, что во время председательства Азербайджана Движение в своей деятельности будет опираться на приоритеты, изложенные в исторических Бандунгских принципах, таких как уважение к суверенитету, территориальной целостности всех стран, невмешательство во внутренние дела стран и защита взаимных интересов. Эти принципы совпадают с основными принципами внешней политики Азербайджана. С этой точки зрения саммит укрепил справедливую позицию страны, связанную с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. И в этом контексте проведение в Баку XVIII саммита Движения неприсоединения, являющегося самым большим политическим институтом после Генассамблеи ООН и председательство Азербайджана в 2019-2022 годах являются большим дипломатическим успехом Азербайджана и проявлением ему большого доверия со стороны международного сообщества, и показателем авторитета страны».

Ахмедов подчеркнул, что Президент Азербайджана как председатель Движения неприсоединения , руководствуясь Картахенским документом по методологиям, принятым в 1996 году, выдвинул предложение создать Контактную группу по борьбе с коронавирусом и провести саммит в этом формате, и 4 мая 2020 года посредством видеоконференции был проведен саммит, посвященный борьбе с коронавирусом: «В ходе саммита Президент Ильхам Алиев с целью борьбы с пандемией, как инициатор глобальной солидарности, выступил с предложением провести посредством видеоконференции специальную сессию на уровне глав государств и правительств Генеральной ассамблеи ООН. Поддержка этой инициативы главы государства со стороны почти 140 стран-членов ООН — очередной показатель большого доверия и уважения, которое мировое сообщество питает к Азербайджану. С 10 июля началась 31-я специальная сессия ООН против пандемии, и в настоящее время в Нью-Йорке между странами обсуждается дата проведения общих обсуждений на уровне глав и государств и правительств. Следует подчеркнуть, что во всех документах, принятых Движением неприсоединения, осуждается агрессия Армении против Азербайджана, подчеркивается недопустимость присвоения территорий с использованием силы, важность решения конфликта на основании известных резолюций СБ ООН».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)