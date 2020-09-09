Армяне разрушили 1107 азербайджанских учебных заведений и 855 детских садов — МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана выступила с сообщением по случаю Международного дня защиты образования от нападений.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, согласно резолюции № 74/275, принятой Генассамблеей ООН 28 мая 2020 года, девятое сентября объявлено Международным днем защиты образования от нападений.

"Азербайджан, который является стороной Конвенции по правам детей и ее Факультативного протокола, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, а также Женевской конвенции о защите жертв войны от 1949 года, решительно и последовательно поддерживает международные усилия, направленные на обеспечение эффективной защиты прав детей и улучшение положения детей, пострадавших от вооруженных конфликтов.

Продолжающаяся вооруженная агрессия Армении против Азербайджана нанесла серьезный ущерб образовательной инфраструктуре Азербайджана. На оккупированных территориях Азербайджана полностью разрушены 1107 учебных заведений и 855 детских садов.

В результате политики этнической чистки все азербайджанцы, включая школьников, студентов и учителей, были изгнаны со своих родных земель в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана. Десятки тысяч азербайджанских парней и девушек, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, продолжают учиться под влиянием серьезных проблем, возникших в результате этой ситуации.

Многие школьники, живущие вдоль линии соприкосновения, продолжают посещать занятия под угрозой без всякого различия подвергнуться обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, несмотря на официальный режим прекращения огня. Таким образом, только в апреле 2016 года в результате обстрела вооруженными силами Армении были серьезно повреждены многие школы в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Агджабединском районах Азербайджана, также была разрушена средняя школа в селе Сариджалы Агдамского района, в которой учились 220 школьников.

Отмечая со всем мировым сообществом девятое сентября как Международный день ​​защиты образования от нападений, подчеркиваем ответственность, которую несет Армения за военные преступления, совершенные против азербайджанских школьников. В то же время, в контексте реализации цели этого знаменательного дня, подчеркиваем важность прекращения безнаказанности за упомянутые преступления путем привлечения всех виновных к ответственности.

Армения должна выполнить требования четырех резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года (822, 853, 874 и 884) и дать возможность десяткам тысяч азербайджанцев реализовать свое право на безопасное образование. В данном контексте Азербайджан рассчитывает на поддержку и солидарность международного сообщества", - говорится в сообщении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)