Мустафа Шентоп: Турция всегда рядом с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Турцию парламентская делегация Азербайджана, возглавляемая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, сегодня посетила парк Гейдара Алиева в Анкаре, почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, возложив венок к подножию его памятника, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент).

Затем депутаты посетили Мавзолей создателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка - «Аныткабир». От имени председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой к Мавзолею был возложен венок, спикер парламента оставила запись в Книге памяти.

В этот же день парламентская делегация Азербайджана встретилась с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Тепло поприветствовав председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и членов делегации, Мустафа Шентоп отметил, что Турция и Азербайджан – братские страны. "Азербайджан и Турция — одна нация, два государства, связанные братскими узами и исторической дружбой. Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль", сказал спикер.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Мустафа Шентоп сказал, что Армения — угроза не только для Азербайджана, но и всего региона. Напомнил слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция всегда рядом с Азербайджаном, и готова во всем его поддержать. Поэтому в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте Турция всегда рядом с Азербайджаном, отметил он.