Президент Ильхам Алиев: Сейчас Азербайджан занимает самые передовые места во всех рейтингах

БАКУ /Trend/ - Сейчас Азербайджан занимает самые передовые места во всех рейтингах.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"Посмотрите, какую работу мы проводим в период независимости, которой еще не исполнилось 30 лет. Сегодня азербайджанская нефть полностью служит интересам азербайджанского народа, не только гигантские нефтегазовые проекты, но и все остальные отрасли. Сейчас Азербайджан занимает самые передовые места во всех рейтингах. Проводимая в Азербайджане политика в области инфраструктуры, реализация инфраструктурных проектов приводятся в качестве примера. В советское время в наших горных районах газовых коммуникаций не было. Мы проложили первые газовые линии в Дашкесан, Гядабей, Лерик. В то время азербайджанский газ транспортировался в другие республики, при том, что в некоторых местах республики газа не было. В настоящее время газификация составляет 96 процентов. По оценке, анализу инфраструктурных проектов сегодня мы занимаем передовые места в мире. Давосский форум удостоил Азербайджан 11-12-го мест в области авиатранспорта, железнодорожного транспорта. По качеству дорожной инфраструктуры мы находимся на 27-м месте в мире. Другие наши проекты социальной инфраструктуры - в период независимости было построено и отремонтировано 3700 школ. А в каком состоянии эти школы были до независимости. Построено и оснащено самым современным оборудованием более 700 больниц. Мы стали космическим государством, реализуем гигантские нефтегазовые проекты. Не только в экономической и промышленной сфере. Посмотрите, в области спорта. Мы занимаем 14-е место по количеству медалей на Олимпийских играх. Разве можно было представить это в советское время? Если бы в то время кто-либо сказал, что что-то из этого возможно, его, наверное, высмеяли. Вот преимущество независимости. Мы живем в свободной независимой стране, являемся хозяевами своей судьбы. Наши природные ресурсы служат интересам азербайджанского народа", - заявил глава государства.

Мы разместили нефтяные доходы очень эффективными путями, бережем их и укрепляем нашу армию, добавил он. "Поэтому преимущества независимости налицо. Если кто-то из-за какой-то ностальгии с любовью вспоминает прошедшие времена, то мы должны дать этим людям веский ответ. Любой человек, выступающий против независимости и пытающийся принизить ее, предает наше государство. Независимость - наше основное достояние, и чем сильнее, чем могущественнее мы будем, тем крепче будет наша независимость", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.