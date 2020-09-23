Обсуждены возможности доступа проживающих за рубежом азербайджанцев к европейским СМИ

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана организовал видеоконференцию на тему "Работа в медийных органах Европы и международных организациях", в которой приняли участие сотрудники Координационных советов проживающих за рубежом азербайджанцев и главы ряда диаспорских организаций.

Как передает во вторник Trend, председатель комитета Фуад Мурадов рассказал о диаспорской политике государства и важности организованности азербайджанцев, проживающих за рубежом, было подчеркнуто, что деятельность диаспоры всегда находится в центре внимания азербайджанского государства.

Он проинформировал участников видеоконференции о расширении оккупационной политики Армении в последнее время, незаконном заселении оккупированных азербайджанских земель и их подготовке к новой войне.

Председатель комитета подчеркнул, что проживающие за рубежом азербайджанцы проявили крайнюю активность в информировании международной общественности о провокации в Товузе.

Состоялись обсуждения и были даны предложения в направлении расширения деятельности на всех зарубежных платформах, включая СМИ и социальные сети, использования современных методов пропаганды, налаживании работы с международными организациями на более профессиональном уровне для доведения до мирового сообщества более подробной информацию об агрессорской политике Армении.

Участники конференции, отметив, что раздумывают над созданием принадлежащих азербайджанцам медийных органов в странах, где они живут, рассказали о важности правильного использования имеющегося потенциала в данном направлении. В видеоконференции приняли участие представители диаспоры из 17 стран.

(Текст: Турал Гараджаев)