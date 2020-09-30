Мевлют Чавушоглу: Для установления мира Армения должна незамедлительно освободить оккупированные территории

БАКУ /Trend/ - Для установления мира Армения должна незамедлительно освободить оккупированные территории Азербайджана.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в среду Trend.

По его словам, Армения не признает международное право: «Турция всегда и во всем готова поддержать Азербайджан: «Нагорно-карабахский конфликт уже 30 лет не может найти своего разрешения».