Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанская армия подняла Азербайджанский флаг в Мадагизе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагизе. Мадагиз наш. Карабах – это Азербайджан!

Как сообщает Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал на своей официальной странице в Твиттере.