Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с армянской провокацией в Гяндже (версия 2)

(Первая версия в 17:59)

БАКУ /Trend/ - Международная общественность проинформирована о том, что с 27 сентября вооруженные силы Армении, в очередной раз грубо нарушив режим прекращения огня и нормы международного права, подвергли интенсивному обстрелу из артиллерийских установок, авиации и специальных ракетных систем густонаселенные пункты и социальные объекты Азербайджана.

Об этом говорится в очередном обращении уполномоченной по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с человеческими жертвами и разрушениями в результате обстрела Гянджи и других территорий Азербайджана вооруженными силами Армении, сообщает в воскресенье Trend.

Отмечается, что продолжая преступные деяния, вооруженные силы Армении с сегодняшнего утра подвергли ракетному обстрелу из тяжелых артиллерийских орудий второй по величине город Азербайджана - город Гянджу, расположенный вдали от зоны конфликта.

Вооруженные силы Армении, умышленно и целенаправленно, используя тяжелую артиллерию и ракеты, обстреляли города Тертер и Бейлаган, город Горадиз Физулинского района, города Барду, Агдам, Агджабеди, Джабраил и другие густонаселенные пункты.

В результате среди мирного населения погибло много людей, имеется большое количество раненых, нанесен серьезный ущерб домам, историческим и культурным объектам, административным зданиям и другим социальным объектам.

Захватническая Армения, грубо нарушая Устав ООН, нормы и принципы международного права, нормы международного гуманитарного права, Женевские конвенции, в частности, Конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны, продолжает агрессивную политику и военные преступления.

Обращение направлено генсеку ООН, СБ ООН, Верховному комиссару по правам человека ООН, Верховному комиссару по вопросам беженцев ООН, Совету по правам человека ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО. ЕС, СЕ, руководителям ОБСЕ, международным институтам омбудсменов и омбудсменам Европы, Азиатской ассоциации омбудсменов, ОИС и Ассоциации омбудсменов стран-членов этой структуры и др., посольствам Азербайджана за рубежом и в зарубежные посольства в Азербайджане, диаспорским организациям Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова.)