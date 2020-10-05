Президент Ильхам Алиев: Пусть попросит прощения у азербайджанского народа и скажет, что Карабах – это не Армения

БАКУ/Trend/- Пусть попросит прощения у азербайджанского народа и скажет, что Карабах – это не Армения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Пусть руководство Армении хорошо подумает, пока не поздно. Он выдвигает перед нами 7 условий. Кто ты такой, чтобы ставить перед нами условия?! Теперь я посмотрю, какие условия ты нам поставишь! Умоляешь на коленях, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Прекращение огня по просьбе премьер-министра Армении было восстановлено в течение двух лет. Он попросил меня, мол, внутренняя ситуация тяжелая, на меня со всех сторон давят, дайте мне время, я решу этот вопрос, я пришел с новыми идеями, я перечеркнул все, что было в прошлом, дайте мне возможность, дайте мне время. Я сказал – хорошо. И что произошло? Через год он выступает и говорит: «Карабах – это Армения». Пусть сейчас скажет «Карабах– это Армения».

Поступающие мне телефонные звонки и происходящие в ходе них разговоры, конечно, носят конфиденциальный характер. И сейчас в некоторых случаях меня спрашивают: А какие у вас условия? У меня одно условие – пусть покинут наши земли, пусть покинут и противостояние остановится. Но не на словах, а на деле. Пусть скажет – я признаю территориальную целостность Азербайджана, как это закреплено в базовых принципах. Пусть скажет – я выведу войска с оккупированных территорий, как это закреплено в базовых принципах. Пусть попросит прощения у азербайджанского народа и скажет, что Карабах – это не Армения. Последнее условие – пусть даст график, пусть даст нам график вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Тогда мы, конечно, восстановим режим прекращения огня. Хотя сейчас, когда идут ожесточенные бои, сделать это трудно. Потому что, если мы остановимся, не остановятся они. Но во всяком случае над этим можно работать. А то вы подождите, дайте им время. На что дать время? Дать время, чтобы они набрались сил? Дать время, чтобы они вновь собрали людей и напали на нас? Они считают нас такими наивными? Дайте время, чтобы пошли на переговоры. Я сказал, что было нужно. Все»,- сказал глава государства.