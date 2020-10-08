Разрушение церкви в Шуше не связано с действиями азербайджанской армии - минобороны

БАКУ /Trend/ - Разрушение церкви в Шуше в период боевых операций не связано с действиями азербайджанской армии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Как говорится в сообщении, информация о том, что в Шуше пострадала церковь, не связана с боевыми действиями азербайджанской армии.

В отличие от армянских вооруженных сил, которые четвертого и пятого октября, обстреляв Гянджу, нанесли ущерб гражданским объектам, жилым зданиям, и в том числе, религиозно-архитектурному комплексу Имамзаде, азербайджанская армия не берет под прицел исторические, культурные, в частности, религиозные строения и памятники.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)