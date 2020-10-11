Армения терпит поражение на фронте, убивает мирных жителей Азербайджана, распространяет дезинформацию - депутат

БАКУ /Trend/ - Позиция Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта однозначна: конфликт должен быть урегулирован на основе международного права, то есть в рамках территориальной целостности Азербайджана. Хотя Азербайджан до сих пор поддерживал мирный процесс урегулирования, страна-оккупант Армения своими провокациями и неконструктивным подходом фактически сорвала его. Как отметил Президент Ильхам Алиев в интервью Первому каналу России, в то время как армян основана на исторической лжи и нарушениях норм и принципов международного права, позиция Азербайджана основана на нормах и принципах международного права и исторической справедливости.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), главный редактор газеты "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу.

Как отметил Бабаоглу, по этой причине Азербайджан, используя право на самооборону, закрепленное в международном праве и Уставе ООН, ведет контрнаступление, чтобы восстановить историческую справедливость и свою территориальную целостность.

"В сложившейся ситуации, чтобы Азербайджан и Армения сели за стол переговоров, прежде всего, необходимо выполнение резолюций 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН. В этих резолюциях конкретно говорится, что оккупированные территории должны быть возвращены немедленно, безоговорочно и полностью. Армения не только не выполняет эти резолюции, но и продолжает совершать военные преступления. По состоянию на 6 октября в результате артиллерийских обстрелов из Армении и Нагорного Карабаха погибло 27 мирных жителей, более 170 получили ранения и свыше 800 домов были разрушены. Армения обстреливает территорию Азербайджана с применением тяжелой артиллерии и таких разрушительных ракетных систем как «Точка У» и «Эльбрус». Это грубое нарушение Женевских конвенций", - отметил депутат.

Бабаоглу особо выделил обстрелы города Тертер, населения Гянджи, второго по численности населения города Азербайджана, находящегося за пределами зоны конфликта, а также падение ракеты на территории самой крупной электростанции Азербайджана в Мингячевире.

"Эти случаи также отражают очевидно провокационный характер политики оккупантов. Традиционно, каждый раз, когда оккупационная армии Армении попадает в тяжелое положение на поле боя, она наносит удары по мирному населению.

В то же время Армения продолжает свои провокации в в информационном пространстве, пытаясь манипулировать международным общественным мнением посредством дезинформации. Так, Армения голословно обвиняет Турцию в причастности к конфликту, всячески стремится занизить значимость побед ВС Азербайджана на фронте, а также число своих реальных потерь. Между тем, вовлечение Турции в процесс возможно только в контексте политического урегулирования. Не секрет, что посредническая миссия Минской группы ОБСЕ за последние 28 лет практически не дала никаких результатов. Следовательно, в этом направлении необходимо действовать рационально и прагматично подход", - сказал Бабаоглу.