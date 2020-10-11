Минобороны Азербайджана распространило видео уничтожения армянского БПЛА в Мингячевире (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня в утренние часы в направлении Мингячевира подразделения ПВО ВС Азербайджана уничтожили армянский беспилотник.
Trend со ссылкой на министерство обороны представляет вашему вниманию видеозапись уничтожения армянского БПЛА.
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