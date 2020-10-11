Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и сопредседателем МГ ОБСЕ от России

БАКУ /Trend/ - 11 октября по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и сопредседателем Минской группы ОБСЕ от России Игорем Поповым.

Как сообщили в воскресенье Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов проинформировал сопредседателя Минской группы о том, что Армения продолжает обстрел азербайджанских граждан и гражданских объектов даже после установления гуманитарного перемирия. До сведения собеседника было доведено, что спустя несколько часов после вступления в силу гуманитарного перемирия ВС Армении предприняли попытку нападения в направлении Гадрута и Джабраила, санитарная машина, подбирающая тела армянских солдат, помеченная белыми флагами, подверглась обстрелу армянскими военными подразделениями, а находящий вне зоны боевых действий второй по величине город Азербайджана Гянджа был обстрелян ракетами. Министр подчеркнул, что в результате нападения на Гянджу погибли девять, получили ранения 35 человек, включая детей.

Глава МИД подчеркнул, что полная ответственность за сложившуюся в регионе ситуацию ложится на военно-политическое руководство Армении.

Сопредседатель МГ ОБСЕ от России Игорь Попов выразил беспокойство в связи со сложившейся ситуацией и подчеркнул важность соблюдения условий достигнутого в Москве гуманитарного перемирия.