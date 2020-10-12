Президент Ильхам Алиев: Если армянские солдаты покинут наши земли, то и этому конфликту будет положен конец

БАКУ/Trend/ - Армения привыкла к тому, что ее всегда будут поддерживать на мировой арене. К сожалению, мировое армянство, его покровители, исламофобские круги обладают самыми мощными позициями в мире. Они всегда поддерживали Армению и их агрессорскую политику против нас, защищали их. Распространяли несусветную ложь об Азербайджане, пытались представить азербайджанцев как агрессоров.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

«Но сегодня, в век интернета, им очень трудно это сделать, так как уже есть нетрадиционные средства печати, есть интернет, и доведение информации не представляет большой трудности. Поэтому сегодня они уже не обладают прежними позициями и в информационной борьбе. А мы находимся на правильном пути. Мы правы с точки зрения как международного права, так и исторической справедливости. Мы находимся на своей земле, сражаемся на своей земле. Если армянские солдаты покинут наши земли, то и этому конфликту будет положен конец»,- сказал глава государства.