Президент Ильхам Алиев: Сегодня все окрестности Гадрута находятся под нашим контролем

БАКУ/Trend/ - Сегодня все окрестности Гадрута находятся под нашим контролем. Город тоже наш. Совсем другой вопрос – входить в город или нет. В настоящее время перед нами не стоит такая политическая задача - объявить сегодня это место, завтра – другое. Нет. В некоторых случаях мы освобождаем села и города, а объявляем об этом спустя день-два. Такая тактика тоже есть.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

«Знаете, на протяжении многих лет мы прилагали большие усилия, чтобы добиться от сопредседателей заявления в связи этим [статус-кво]. Наконец, около 7-8 лет назад на уровне президентов Америки, России и Франции несколько раз прозвучало заявление о том, что статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Мы приветствовали это. Я тоже несколько раз заявил в связи с этим, что это очень позитивный подход. То есть, это означает, что армянские вооруженные силы должны покинуть наши земли. Изменить статус-кво должна Армения, так как мы не оккупировали армянские земли. Как мы можем изменить статус-кво? Это стало своего рода месседжем, сигналом Армении. Но, к сожалению, это и другие заявления – таких заявлений было несколько – повисли в воздухе. Что мы стали слышать после этого? В последнее время сопредседатели отступили от этих своих слов. Что они говорят сейчас? Говорят, что статус-кво неустойчив. Но здесь большая разница. Статус-кво должен быть изменен, то есть, Армения должна покинуть земли. Статус-кво неустойчив, то есть, нестабилен, значит, они просто констатируют это как факт. В таком случае Азербайджан сам изменил статус-кво – на поле боя. Статус-кво больше нет. Населенные пункты и села Агдеринского, Физулинского, Джебраильского, Гадрутского районов уже освобождены. О каком статус-кво может идти речь? Ни о каком. Линия соприкосновения? Ее нет. Понятно, что существовавшая линия соприкосновения была создана на основе глубоких военных знаний. У Армении в то время не было никаких военных знаний. Это надо открыто признать. То есть, низкий авторитет Армении создает для них очень серьезную проблему. Для них линия соприкосновения должна была быть очень короткой и ровной. Так и было сделано. У них не хватило бы ума на это. Это сделали их советчики. Если посмотрите на прежнюю линию соприкосновения, то увидите, что она имеет горизонтально-вертикальную форму. Вот такую, ровную. То есть, оборонять ее очень легко. Их позиции в основном находились на холмах. Взять их, то есть разрушить укрепления, было очень сложно. Сейчас линии соприкосновения нет. Мы прорвали ее с нескольких направлений – с севера, юга, а затем – с востока. О какой линии соприкосновения уже может идти речь? Ее нет! Спасительная миссия Азербайджанской армии продолжается. Ежедневно мы освобождаем новые позиции. Неважно, являются эти позиции селом или городом. Пусть будет холм, гора – они важнее села и города. В города мы и так вернемся. Основная задача для нас – занять стратегические высоты»,- сказал глава государства.