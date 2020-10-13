Ракетный обстрел Гянджи со стороны Армении можно сравнить с терактами 11 сентября - эксперт

БАКУ /Trend/ - Нанесение Арменией ракетного удара по Гяндже, расположенной в 100 км от территории, где идут военные операции, и где нет военных объектов, приведшее к гибели 10 и ранению 34 мирных жителей, включая детей, является военным преступлением и кровавым террором, гнусно осуществленным в 2 часа ночи, когда люди спали.

Об этом во вторник сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

Мирзабейли отметил, что по своей сущности этот теракт можно сравнить с терактами, которые были осуществлены 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне: «Теракты в США были совершены тогда, когда люди пришли на работу, чтобы потерь было больше. Этот же метод бросается в глаза в террористической акции, которая была осуществлена в Гяндже. Ракетный удар в 2 часа ночи по жилому зданию в Гяндже - террористическая акция, направленная на гибель большого количества людей. Все это доказывает, что политическая власть Армении не отличается от террористической организации Аль-Каида. К тому же, если учесть и ракетные удары, нанесенные по другим азербайджанским городам, то Армения более жестока и беспощадна, чем Аль-Каида»

Политический обозреватель подчеркнул, что вооруженное неофашистской идеей, проводящее политику неприязни ко всем народам региона армянское государство и общество представляет угрозу для безопасности не только Азербайджана, но и всего региона. К этой стране необходимо подходить в контексте террористической страны, угрожающей глобальному миру».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова Редактор: Наталья Кочнева.)