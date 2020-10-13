Генпрокуратура Азербайджана: В результате провокаций ВС Армении погибли 42 мирных жителя
БАКУ /Trend/ - Начиная с 27 сентября и до сегодняшнего дня в результате обстрелов азербайджанских населенных пунктов со стороны армянских вооруженных сил погибли 42 мирных жителя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.
Ранены 206 человек, 1 479 домов, 66 многоквартирных зданий и 241 гражданский объект пришли в непригодное состояние.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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