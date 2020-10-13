Катар поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана - посол
БАКУ /Trend/ - Мы побывали на месте ракетного обстрела в Гяндже. Катар против того, чтобы обстреливалось гражданское население.
Об этом сказал посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах Аль Хинзаб, сообщает во вторник Trend.
"Еще раз выражая позицию Катара, хочу заявить, что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет братского Азербайджана", - сказал он.
Посол отметил, что не только арабские, но и все цивилизованные страны против обстрела мирного населения.
"Катар хочет мирного урегулирования этого конфликта, продолжающегося на протяжении длительного времени", - добавил он.
Напомним, что 12 октября руководители дипкорпуса, послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций в Азербайджане посетили Гянджу и Мингячевир. Целью визита было ознакомление иностранных дипломатов с последствиями армянского вандализма, ракетных обстрелов армянскими ВС гражданских лиц и энергетической инфраструктуры Азербайджана.
Дипломатов сопровождали помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Президента Хикмет Гаджиев, помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков и др.
(Текст: Кямаля Сеидова)