Зарубежные политические партии, депутаты и представители международных организаций выразили поддержку Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Ряд представленных в зарубежных парламентах представителей политических партий, членов парламентов и международных парламентских организаций выступили в последние дни с заявлениями в связи с провокациями, совершёнными Арменией на линии фронта.

Как передает во вторник Trend, представленные в Великом Национальном Собрании Турции Партия справедливости и развития (AKP), Республиканская народная партия (CHP), Партия националистического движения (CHP) и İyi партия, сенаторы итальянской партии «Движение пяти звёзд» Вито Петрочеллии Джанлука Ферра, сенатор итальянской партии «Лига» Стефано Лучиди и депутат Россана Больди, заместитель председателя политической группы «Вперёд, Италия» и сенатор Мария Риззотти, член партии «Да здравствует Италия!» и сенатор Мауро Марино, председатель Сената Пакистана Мухаммад Садиг Санджрани, председатель нидерландской партии DENK Тунахан Кузу, председатель Партии демократического движения Боснии и Герцеговины Бакир Изетбекович и его заместитель Шефик Джаферович, председатель израильской партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман, член Фракции левых германского Бундестага Хелин Эврим Зоммер, депутаты фракции в германском Бундестаге правящего Альянса Христианских Демократов/Христианских Социалистов (CDU/CSU) Николас Лёбель и Эберхард Гингер, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчик и депутаты Владимир Крейденко и Людмила Марченко, депутат нидерландского парламента Йорам ван Клавере, депутат германского Бундестага Барбара Хендрикс, руководитель эстонско-азербайджанской группы межпарламентской дружбы Свет Сестер, представитель фракции Партии национального пробуждения в парламенте Индонезии Анггиа Эрма Рини, представитель парламента Ирана от Урмии Рухуллах Хазратпур, председатель британо-азербайджанской парламентской группы Боб Блэкмэн, руководитель группы малайско-азербайджанской межпарламентской дружбы в Палате представителей парламента Малайзии Датук Розман Бин Датук Хаджи Исли, постоянная комиссия по внешним связям и группа колумбийско-азербайджанской дружбы Сената Колумбии, руководитель группы межпарламентской дружбы с Азербайджаном в сейме Латвии Романс Наудиньш, депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс, депутаты молдавского парламента Серджиу Сырбу и Димитру Дьяков, члены Палаты представителей Чили, верхняя и нижняя палаты Национальной ассамблеи Афганистана, депутат парламента Хорватии Велжко Кажтази, вице-президент ПАСЕ Олександр Мережко, депутаты Европейского Парламента Сандра Калньете, Мартон Гёнгёши и Андрис Америкс, генеральный секретарь Азиатской Парламентской Ассамблеи Мухаммад Реза Меджиди и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Исламского Сотрудничества Мухаммад Хурайчи Ниасс выступили с заявлениями в поддержку Азербайджана.

В своих заявлениях они выражают поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, одновременно осуждая военную агрессию вооружённых сил Армении и совершённые ими провокации.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)