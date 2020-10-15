Правительство Армении поддерживает терроризм - депутат

БАКУ /Trend/ - Армения, как и всегда, для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе вербует членов армянской террористической организации АСАЛА, других террористов армянского происхождения, проживающих в зарубежных странах, в частности в странах Европы.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

По словам депутата, получив как официальную, так и распространенную в социальных сетях, СМИ информацию, все убедились в том, что к этим военным действиям действительно привлечены армянские террористы из европейских стран, и множество из них уже уничтожены армией Азербайджана.

"Европейские страны заинтересованы в том, чтобы эти террористы уезжали в Нагорный Карабах и даже создают условия для их отъезда. Европейские страны делают это для собственной безопасности, потому что эти террористы в любой момент способны совершить теракт в этих странах.

Но эти террористы, прибыв в Карабах, сражаются против армии Азербайджана, против мирного населения. Международное сообщество должно отреагировать на этот вопрос, так как правительство Армении поддерживает терроризм", - добавил Джавид Османов.