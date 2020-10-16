Президент Ильхам Алиев: Мы создали новую реальность. Сегодня каждый должен согласиться и смириться с этой реальностью

БАКУ/Trend/ - Мы по существу претворяем в жизнь базовые принципы на поле боя. Смогла Минская группа добиться этого? Нет, не смогла. Поэтому, еще раз хочу сказать, решение этого вопроса возможно военно-политическим путем. В настоящее время это происходит военным путем. Мы хотим, чтобы этот период как можно скорее завершился, чтобы после этого начался политический процесс, в основу которого легли бы базовые основополагающие принципы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Причина неурегулированности вопроса, в первую очередь, заключается в неуважительном отношении международных организаций к своим решениям, потому что, как вам известно, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял в 1993 году 4 резолюции, требующие безоговорочного, то есть, без выдвижения каких-либо условий, полного вывода армянских вооруженных сил с наших земель. Но были ли они выполнены? Не были. Затем была создана Минская группа, за год до этого, прошло 28 лет, что-нибудь произошло? Нет. То есть, нам показалось, что международные организации выступают за сохранение конфликта в таком состоянии, в каком он есть. Пусть азербайджанские переселенцы вечно остаются в таком положении. Пусть Армения закрепится на оккупированных землях. Знаете, там проводилось незаконное заселение. Незаконное! Это – военное преступление. Это противоречит Женевской конвенции. Они переселяют армян из Сирии в Нагорный Карабах, в Шушу, создают для них возможности, дают деньги, уже открыто демонстрируют это по телевидению. То есть, на международной арене это признано как преступление. Они хотят, чтобы прошло время, и азербайджанский народ смирился с потерей этих земель. Появится новое поколение, которое не видело этих земель, оно не захочет вернуться туда. Азербайджан смирится с этой ситуацией, параллельно туда будут переселять армян из других стран, численность армянского населения там увеличится, после чего они скажут: «знаете, такова уже реальность, смиритесь с этим». Вот в чем заключалась их цель, и, к сожалению, их покровители помогли им в этом. Мы разрушили эти коварные, подлые планы. Мы создали новую реальность. Сегодня каждый должен согласиться и смириться с этой реальностью»,- сказал глава государства.