Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, никакая сила не может на это повлиять

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, сотрудничества, взаимопонимания. Уверен, что никакая сила не может на это повлиять.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью генеральному директору медиагруппы «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости.

«Я часто говорю, что Пашинян – это продукт Сороса. И думаю, со мной согласятся все. Но Сорос - это уже даже не личность, это - понятие. Я совершенно не исключаю, что и тогда, для того, чтобы развалить великую страну, были пущены в ход такие инструменты. Взорвать изнутри, посеять раздор, стравить народы и развалить государства, и что, кстати, и произошло. Поэтому хотел бы просто довести эти исторические факты до внимания российской общественности и сказать, что Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, сотрудничества, взаимопонимания. Уверен, что никакая сила не может на это повлиять. Хотя мы видим попытки с разных направлений внести раздор, внести какое-то недоверие. Но благодаря последовательной политике и российского, и азербайджанского руководства мы не только не откатываемся назад, но идем вперед. Сегодня Россия и Азербайджан называют друг друга стратегическими партнерами. Уровень взаимодействия между нашими странами может быть примером для любых соседей. И уверен, после того, как военная фаза конфликта закончится и мы перейдем к политическому урегулированию, - а мы готовы это сделать хоть завтра, если армянская сторона оставит попытки вернуть то, что она потеряла, и то, что ей не принадлежит, силой, - то уверен, что Россия и дальше будет играть ведущую роль в деле стабилизации в нашем регионе. Поэтому хотел бы передать через ваш канал всем россиянам наилучший привет, наилучшие пожелания. В прошлом году миллион россиян посетили Азербайджан. Надеюсь, после пандемии эта динамика будет восстановлена. Мы всегда рады нашим гостям из России. И они знают, что, приезжая в Азербайджан, они чувствуют себя как дома»,- сказал глава государства.